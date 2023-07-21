Щербинин Алексий Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Алексий Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1656 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Щербинин Козма Андриев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно