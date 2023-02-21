Канкрин Георгий (Георг Людвиг) Францевич
Место рожденияг. Ханау, ландграфство Гессен-Кассель, Германия
Дата рождения07.12.1774
Дата смерти03.10.1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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