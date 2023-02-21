Канкрин Георгий (Георг Людвиг) Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канкрин Георгий (Георг Людвиг) Францевич

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Место рождения

г. Ханау, ландграфство Гессен-Кассель, Германия

Дата рождения

07.12.1774

Дата смерти

03.10.1845

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1774

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ханау, ландграфство Гессен-Кассель, Германия
Место жительства
С 1774
г. Ханау, ландграфство Гессен-Кассель, Германия
Смерть
03.10.1845
Павловск, Царскосельский уезд
Место жительства
По 1845
Павловск, Царскосельский уезд
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