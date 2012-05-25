Сабитов Тахир Абдулкадерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитов Тахир Абдулкадерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1948

Дата смерти

25.05.2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Тахеря Канбяровна

Смерть
25.05.2012