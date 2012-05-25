Сабитов Тахир Абдулкадерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1948
Дата смерти25.05.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова Тахеря Канбяровна
Смерть
25.05.2012