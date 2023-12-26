Павлова феврония николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова феврония николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1898

Сын: Горюнова Матвей Ареньевич

Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович

Рождение ребёнка
24.02.1906

Сын: Горюнов Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1908

Дочь: Горюнова Анастасия арсеньевна

Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович

Рождение ребёнка
08.05.1911

Дочь: Горюнова Пелагея Арсеньевна

Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович

Рождение ребёнка
12.05.1916

Дочь: Горюнова Елена Арсеньевна

Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов арсений никандрович

Смерть
Неизвестно
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