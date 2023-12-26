Павлова феврония николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1898
Сын: Горюнова Матвей Ареньевич
Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович
Рождение ребёнка
24.02.1906
Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович
Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1908
Дочь: Горюнова Анастасия арсеньевна
Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович
Рождение ребёнка
08.05.1911
Дочь: Горюнова Пелагея Арсеньевна
Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович
Рождение ребёнка
12.05.1916
Дочь: Горюнова Елена Арсеньевна
Отец ребёнка: Горюнов арсений никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно