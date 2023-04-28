Григоров Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения19.03.1904
Дата смерти08.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904
Место жительства
С 1918 по 1922
Украина
Место жительства
С 1922 по 1924
Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1924
Место жительства
С 1951 по 1956
Казахстан
Место жительства
С 1959 по 1989
Место жительства
Неизвестно
пос. Липовка, Костромская область РСФСР
Смерть
08.10.1989