Григоров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоров Александр Александрович

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Место рождения

Александровское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

19.03.1904

Дата смерти

08.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровское, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1904
Александровское, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1918 по 1922
Украина
Место жительства
С 1922 по 1924
Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1924
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1951 по 1956
Казахстан
Место жительства
С 1959 по 1989
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
пос. Липовка, Костромская область РСФСР
Смерть
08.10.1989
Кострома, город Кострома, Костромская область
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