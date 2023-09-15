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Лоскутов Илия Иванович

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.07.1895 ст.

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1895 ст.

Отец: Лоскутов Иван Иудин

Мать: Лоскутова Иустиния Михайлова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Василий Иванов Желонкин. Лл.307 об.-308
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лоскутов Виталий Ильич

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Ивановна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
информация Сергея Лоскутова
Рождение ребёнка
1929

Сын: Лоскутов Николай Ильич

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Ивановна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
информация Сергея Лоскутова
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Скворцова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Лоскутова Александра Ивановна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
информация Сергея Лоскутова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жил от пруда вверх налево третий дом, дом снесли. Информация со страницы ВК Сергея Витальевича Лоскутова
Смерть
1967
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
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