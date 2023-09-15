Лоскутов Илия Иванович
Место рождения
Дата рождения18.07.1895 ст.
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1895 ст.
Отец: Лоскутов Иван Иудин
Восприемники: Василий Иванов Желонкин. Лл.307 об.-308
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Ивановна
информация Сергея Лоскутова
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Ивановна
информация Сергея Лоскутова
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Скворцова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Лоскутова Александра Ивановна
информация Сергея Лоскутова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жил от пруда вверх налево третий дом, дом снесли. Информация со страницы ВК Сергея Витальевича Лоскутова
Смерть
1967