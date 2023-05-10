Дымова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДымова Валентина Николаевна

Дымова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1981

Дочь: Пузакова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Дымов Михаил Семенович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.04.1987

Сын: Дымов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Дымов Михаил Семенович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Дымов Михаил Семенович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымов Михаил Семенович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close