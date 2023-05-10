Дымова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1981
Дочь: Пузакова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Дымов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
23.04.1987
Сын: Дымов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Дымов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Дымов Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно