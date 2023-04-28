Потяркина (Пищухина) Капиталина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Светлана Фёдоровна
Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Потяркин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997
Мудьюг, Приморский муниципальный район, Архангельская область