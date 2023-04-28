Потяркина (Пищухина) Капиталина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Пищухина) Капиталина Фёдоровна

Место рождения

Конецгорье, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Конецгорье, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Светлана Фёдоровна

Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Никифорович

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Никифорович

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Потяркин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Потяркин Фёдор Никифорович

Емельяновская, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Фёдор Никифорович

Смерть
1997
Мудьюг, Приморский муниципальный район, Архангельская область
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