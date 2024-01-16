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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Арзубов Ефим Корнилович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Арзубов Ефим Корнилович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1728
Сын: Арзубов Аристарх Ефимович
Отец ребёнка: Арзубов Ефим Корнилович
д. М. Худынский Дор