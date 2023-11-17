Арская Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арская Параскева Васильевна

Место рождения

предположительно Боготольский завод

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

предположительно Боготольский завод
Рождение ребёнка
06.02.1843

Сын: Арский Василий Петрович

Отец ребёнка: Арский Петр Николаевич

Боготольская волость село Итатское
Метрическая книга церкви Боготольской Восприемники: Усков Григорий Емельянович Кузнецова Матрован Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арский Петр Николаевич

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1848
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
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