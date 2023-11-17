Арская Параскева Васильевна
Место рожденияпредположительно Боготольский завод
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
предположительно Боготольский завод
Рождение ребёнка
06.02.1843
Отец ребёнка: Арский Петр Николаевич
Боготольская волость село Итатское
Метрическая книга церкви Боготольской Восприемники: Усков Григорий Емельянович Кузнецова Матрован Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1848