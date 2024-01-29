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Краснов Вадим Валерьевич
Краснов Вадим Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1981
Пол
Мужской
Отец
Краснов Валерий Васильевич
1962 г.р.
Мать
Краснова Алевтина Владимировна
62 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1981
Отец:
Краснов Валерий Васильевич
Мать:
Краснова Алевтина Владимировна
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