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Шпилева Ксения Семеновна

Место рождения

д. Звегинцево, Дмитриевской округи, Курского уезда

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Иван

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Шпилева) Наталья

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шпилева) Лукерья

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Рождение ребёнка
?.04.1795

Сын: Шпилев Анисим

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Рождение ребёнка
1796

Сын: Шпилев Осип

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Шпилева) Варвара

Отец ребёнка: Шпилев Иван

Смерть
Неизвестно

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