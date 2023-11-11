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Самцов Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Самцов Максим Александрович

Мать: Кашарина Ефросинья Назаровна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Самцов Константин Иванович

Мать ребёнка: Алдобаева Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самцова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Алдобаева Валентина Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самцова Алина Ивановна

Мать ребёнка: Алдобаева Валентина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алдобаева Валентина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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