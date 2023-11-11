Самцов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Рождение ребёнка
1967
Сын: Самцов Константин Иванович
Мать ребёнка: Алдобаева Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самцова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Алдобаева Валентина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самцова Алина Ивановна
Мать ребёнка: Алдобаева Валентина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно