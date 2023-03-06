Горохова Христина (Игнатьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Христина (Игнатьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита (Игнатий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Горохов Иван Максимович

Рождение ребёнка
08.03.1794

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Горохов Иван Максимович

Рождение ребёнка
15.07.1796

Сын: Горохов Семен Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Максимович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Горохов Федот Иванович

Отец ребёнка: Горохов Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Иван Максимович

Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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