Горохова Христина (Игнатьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита (Игнатий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Горохов Иван Максимович
Рождение ребёнка
08.03.1794
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Горохов Иван Максимович
Рождение ребёнка
15.07.1796
Отец ребёнка: Горохов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Горохов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно