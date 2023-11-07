Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

2011 г.р.
2012 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: не указан

Мать: Вера

Рождение ребёнка
2011

Сын: Арсений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2012

Сын: Аркадий

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close