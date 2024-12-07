Матушкина Раиса Николаевна 13.09.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матушкина Раиса Николаевна

Место рождения

х. Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкий округ область Вйска Донское( х. Скоровский Фроловский район Волгоградская область х. Скоровский с 1928 - 30 годов не существует)

Дата рождения

13.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1916

Отец: Матушкин Николай Михайлович

Мать: Матушкина (Шведова) Анна Григорьевна

х. Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкий округ область Вйска Донское( х. Скоровский Фроловский район Волгоградская область х. Скоровский с 1928 - 30 годов не существует)
крестилась в Пантелеймоновской церкви х. Летовский 14.09 1916 года . Названа в честь мученицы Раисы празднуется 05.09. Восприемники: казак Области Войска Донской Кременской станицы х. Орловского Ни... Показать все

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