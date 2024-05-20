Неганов Поликарп Петрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Неганов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Неганова) Татьяна Поликарповна
Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Сергей Поликарпович
Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1905
Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
1910
Рождение ребёнка
25.02.1926
Дочь: (Неганова) Зоя Поликарповна
Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична
Рождение ребёнка
25.02.1927
Дочь: Миронова (Неганова) Галина Поликарповна
Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична
Смерть
1942
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край