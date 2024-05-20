Неганов Поликарп Петрович 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неганов Поликарп Петрович

Место рождения

Негановская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

БО
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Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Неганов Пётр

Мать: не указана

Негановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Неганова) Татьяна Поликарповна

Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Сергей Поликарпович

Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Работа или профессия
1905
Вонданка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
1910
Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1926

Дочь: (Неганова) Зоя Поликарповна

Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1927

Дочь: Миронова (Неганова) Галина Поликарповна

Мать ребёнка: Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1942
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

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