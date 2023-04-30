Девликамов Фатых Ханифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1934
Дочь: Девликамова Мунира Фатыховна
Мать ребёнка: Клеблеева Зарифа Ахмедовна
Рождение ребёнка
17.02.1937
Сын: Девликамов Ринат Фатыхович
Мать ребёнка: Клеблеева Зарифа Ахмедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно