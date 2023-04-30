Девликамов Фатых Ханифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девликамов Фатых Ханифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1934

Дочь: Девликамова Мунира Фатыховна

Мать ребёнка: Клеблеева Зарифа Ахмедовна

Рождение ребёнка
17.02.1937

Сын: Девликамов Ринат Фатыхович

Мать ребёнка: Клеблеева Зарифа Ахмедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеблеева Зарифа Ахмедовна

Смерть
Неизвестно
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