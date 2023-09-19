Лебедева Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ольга Павлова

Отец ребёнка: Лебедев Павел Симеонова

Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Лебедев Николай Павлович

Отец ребёнка: Лебедев Павел Симеонова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лебедев Михаил Павлов

Отец ребёнка: Лебедев Павел Симеонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротаева Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Лебедев Павел Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Павел Симеонова

Смерть
Неизвестно
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