Лебедева Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ольга Павлова
Отец ребёнка: Лебедев Павел Симеонова
Рождение ребёнка
28.01.1878
Отец ребёнка: Лебедев Павел Симеонова
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Лебедев Павел Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротаева Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Лебедев Павел Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно