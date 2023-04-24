Боярских Таисья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1894
Дата смерти31.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1929
Дочь: Панаева Екатерина Самоновна Самсоновна
Отец ребёнка: Боярских Самон Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1933
Дочь: Бессонова Аграфена Самоновна
Отец ребёнка: Боярских Самон Иванович
Свердловская область, п. Денежкино, г. Ивдель
Смерть
31.07.1968
Самский п. г. Ивдель Свердловская область