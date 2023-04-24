Боярских Таисья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоярских Таисья Акимовна

Боярских Таисья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1894

Дата смерти

31.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1929

Дочь: Панаева Екатерина Самоновна Самсоновна

Отец ребёнка: Боярских Самон Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1933

Дочь: Бессонова Аграфена Самоновна

Отец ребёнка: Боярских Самон Иванович

Свердловская область, п. Денежкино, г. Ивдель
Смерть
31.07.1968
Самский п. г. Ивдель Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close