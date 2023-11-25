Ашивкина Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашивкина Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1986

Отец: Фрейдович Илья Анатольевич

Мать: Ашивкина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
03.03.2007

Сын: Шувалов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Шувалов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
18.06.2014

Дочь: Бабич Таисия Анатольевна

Отец ребёнка: Бабич Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.05.2022

Сын: Бабич Яков Анатольевич

Отец ребёнка: Бабич Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.05.2022

Сын: Бабич Матвей Анатольевич

Отец ребёнка: Бабич Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабич Анатолий Дмитриевич

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