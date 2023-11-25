Ашивкина Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1986
Рождение ребёнка
03.03.2007
Сын: Шувалов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Шувалов Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
18.06.2014
Дочь: Бабич Таисия Анатольевна
Отец ребёнка: Бабич Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.2022
Отец ребёнка: Бабич Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.2022
Отец ребёнка: Бабич Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно