Мастрюкова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1932
Рождение ребёнка
19.10.1955
Сын: Мастрюков Николай Кимович
Отец ребёнка: Ким Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.1960
Отец ребёнка: Солодков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
02.04.1969
Сын: Солодков Александо Иванович
Отец ребёнка: Солодков Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ким Николаевич