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Мастрюкова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1932

Отец: Трофимов Иван Михайлович

Мать: Травина Просковья Андреевна

Рождение ребёнка
19.10.1955

Сын: Мастрюков Николай Кимович

Отец ребёнка: Ким Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.1960

Сын: Мастрюков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Солодков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
02.04.1969

Сын: Солодков Александо Иванович

Отец ребёнка: Солодков Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Николаевич

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