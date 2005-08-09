Шубина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина Валентина Николаевна

Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.03.1931

Дата смерти

09.08.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шубин Юрий Николаевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
09.08.2005
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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