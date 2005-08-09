Шубина Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1931
Дата смерти09.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шубин Юрий Николаевич
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
09.08.2005