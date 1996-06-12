Бабешко Елена
женский, родилась 12.06.1996, Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
ОтецБорисов Роман Семёнович09.02.1975 г.р.
МатьБорисова Наталья Васильевна09.05.1974 г.р.
Супруги
Бабешко Максим Владимирович12.03.1995 г.р.
Дети
Бабешко Михаил Максимович07.03.2023 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1996
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
19.09.2015
Рождение ребёнка
07.03.2023
Сын: Бабешко Михаил Максимович
Отец ребёнка: Бабешко Максим Владимирович