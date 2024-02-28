Горгонов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения25.12.1902 ст.
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
07.07.1903 по новому стилю
Упоминание
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ruhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer4108497/
Упоминание
Неизвестно
https://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/gorgonov_i_i.htm
Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва