Горгонов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горгонов Иван Иванович

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Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.12.1902 ст.

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
07.07.1903 по новому стилю
Упоминание
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ruhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer4108497/
Упоминание
Неизвестно
https://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/gorgonov_i_i.htm
Смерть
1993
Москва, город федерального значения Москва
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