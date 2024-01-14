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Феодосия
Феодосия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1743
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фёдор
Около 1728 г.р.
Мать
Ксения
Около 1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец:
Фёдор
Мать:
Ксения
Смерть
Неизвестно
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