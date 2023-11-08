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Дубина Максим Трофимович

Место рождения

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань

Дата рождения

1859

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1892

Сын: Дубина Григорий

Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1895

Сын: Дубина Моисей Максимович

Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна

Томская губерния Барнаульский уезд Кулундинская волость с. Нижне ПАЙВА
Рождение ребёнка
1898

Сын: Дубина Павел Максимович

Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Павелко Анна Максимовна

Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1903

Сын: Дубина Иван Максимович

Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1904

Сын: Дубина Архип Максимович

Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна

Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Место жительства
1910
в Сибирь
Столыпинская реформа
Похороны
1934
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
Смерть
1934
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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