Дубина Максим Трофимович
Место рожденияЧерниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Дата рождения1859
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1892
Сын: Дубина Григорий
Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна
Томская губерния Барнаульский уезд Кулундинская волость с. Нижне ПАЙВА
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Павелко Анна Максимовна
Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Дубина Анна Ивановна
Черниговская губерния Козелецкий район село Новая Басань
Место жительства
1910
в Сибирь
Столыпинская реформа
Похороны
1934
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
Смерть
1934
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Причина смерти: Естественная смерть/старость