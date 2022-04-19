Стяжкин Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1961
Дата смерти19.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1961
Рождение ребёнка
20.05.1984
Сын: Стяжкин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1987
Сын: Стяжкин Антон Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1989
Сын: Стяжкин Артём Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.04.2022