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Стяжкин Владимир Анатольевич

Место рождения

Усть-Кильмезь

Дата рождения

30.07.1961

Дата смерти

19.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1961

Отец: Стяжкин Анатолий Александрович

Мать: Ершова Валентина Иавновна

Рождение ребёнка
20.05.1984

Сын: Стяжкин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1987

Сын: Стяжкин Антон Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1989

Сын: Стяжкин Артём Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.04.2022