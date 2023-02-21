Журавлёв Фёдор Игнатьевич
Место рожденияLaposi
Дата рождения1933
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Laposi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2006
Похороны
Неизвестно
18265 Jurgeliškė, Vilnius County Lithuania