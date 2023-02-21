Журавлёв Фёдор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Фёдор Игнатьевич

Место рождения

Laposi

Дата рождения

1933

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Laposi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2006
Похороны
Неизвестно
18265 Jurgeliškė, Vilnius County Lithuania
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