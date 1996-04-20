Горбачков Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачков Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1937

Дата смерти

20.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, Краснодарский край, Мостовской район, поселок Мостовской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Смерть
20.04.1996
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
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