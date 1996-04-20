Горбачков Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1937
Дата смерти20.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, Краснодарский край, Мостовской район, поселок Мостовской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Россия, Сахалинская область, город Поронайск
Смерть
20.04.1996
Россия, Сахалинская область, город Поронайск