Гусельников Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1971
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Гусельникова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1975
Сын: Гусельников Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Гусельникова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1989
Сын: Гусельников Денис Анатольевич
Мать ребёнка: Гусельникова Галина Алексеевна