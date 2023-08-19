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Гусельников Анатолий Алексеевич

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

21.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
16.07.1971

Жена: Гусельникова Галина Алексеевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Гусельникова Галина Алексеевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
17.01.1975

Сын: Гусельников Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Гусельникова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
21.01.1989

Сын: Гусельников Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Гусельникова Галина Алексеевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область