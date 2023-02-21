Есаков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есаков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846 ст.

Отец: Есаков Иван Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1884 ст.

Сын: Есаков Константин Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.

Сын: Есаков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1897 ст.

Сын: Есаков Петр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.

Дочь: Нина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Александра Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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