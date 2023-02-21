Есаков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1846 ст.
Отец: Есаков Иван Ларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1884 ст.
Сын: Есаков Константин Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.
Сын: Есаков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1897 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1900 ст.
Дочь: Нина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно