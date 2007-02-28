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Гайфуллина Азалия Руслановна
Гайфуллина Азалия Руслановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2007
Пол
Женский
Отец
Гайфуллин Руслан Маратович
1980 г.р.
Мать
Гайфуллина Амирова Залия Фанавиловна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2007
Отец:
Гайфуллин Руслан Маратович
Мать:
Гайфуллина Амирова Залия Фанавиловна
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