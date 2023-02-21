Новикова (Воеводина) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Воеводина) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

12.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1930

Сын: Новиков Арсентий Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1931

Дочь: Хмелева Раиса Кузьминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1941

Дочь: Гаврилова Софья Кузьминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Клавдия Кузьминична

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Альберт Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Ананий Кузьмич

Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Кузьма Иванович

Смерть
12.06.1972
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