Новикова (Воеводина) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти12.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1930
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1931
Дочь: Хмелева Раиса Кузьминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1941
Дочь: Гаврилова Софья Кузьминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Клавдия Кузьминична
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1972