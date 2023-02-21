Молчанова Просковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1937
Сын: Спиридонов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Иванович
Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область, деревня Девятовка
Смерть
Неизвестно