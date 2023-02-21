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(Кондрашкина) Мария Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1897

Пол

Женский

Отец

Между 1850 и 1851 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1897

Отец: Кондрашкин Назар Ефимович

Мать: Кондрашкина Марфа Ермолаевна

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