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(Кондрашкина) Мария Назаровна
(Кондрашкина) Мария Назаровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1897
Пол
Женский
Отец
Кондрашкин Назар Ефимович
Между 1850 и 1851 г.р.
Мать
Кондрашкина (Рыжова) Марфа Ермолаевна
Около 1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AP
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1897
Отец:
Кондрашкин Назар Ефимович
Мать:
Кондрашкина Марфа Ермолаевна
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