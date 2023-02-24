Тенихина Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Тенихин Федор Макарович
Рождение ребёнка
05.11.1857 ст.
Отец ребёнка: Тенихин Федор Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно