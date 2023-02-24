Тенихина Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТенихина Матрона Яковлевна

Тенихина Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1822 и 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Тенихин Федор Макарович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1857 ст.

Сын: Тенихин Федор Фёдорович

Отец ребёнка: Тенихин Федор Макарович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Федор Макарович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close