Аверкин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1909
Дата смерти1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1909
Отец: Аверкин Андрей Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1929
Мать ребёнка: Аверкина Анна Яковлевна
Смерть
1941
АВЕРКИН Иван Андреевич, pод.: 1909 г., Тульская обл., Ефремовский р-н,русский, пpизв.: 24 июня 1941 г., Тульская обл., Ефремовский РВК, рядовой, беспаpтийный, в мае 1942 г. пропал б/в. источник - http... Показать все