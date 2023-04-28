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Аверкин Иван Андреевич

Место рождения

Николаевка, Ефремовский район, Тульская область

Дата рождения

18.07.1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1909

Отец: Аверкин Андрей Никитин

Мать: не указана

Николаевка, Ефремовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.03.1929

Сын: Аверкин Павел Иванович

Мать ребёнка: Аверкина Анна Яковлевна

Николаевка, Ефремовский район, Тульская область
Смерть
1941
АВЕРКИН Иван Андреевич, pод.: 1909 г., Тульская обл., Ефремовский р-н,русский, пpизв.: 24 июня 1941 г., Тульская обл., Ефремовский РВК, рядовой, беспаpтийный, в мае 1942 г. пропал б/в. источник - http... Показать все
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