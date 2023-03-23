Ковалев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.2001
Дочь: Ковалева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Ковалева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.2001
Мать ребёнка: Ковалева Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Елена Ивановна