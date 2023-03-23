Ковалев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.2001

Дочь: Ковалева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Ковалева Елена Ивановна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
21.06.2001

Сын: Ковалев Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Ковалева Елена Ивановна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Елена Ивановна

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