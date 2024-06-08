Orkova Ustinij
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Dmitriy
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Orkov Pavel
Рождение ребёнка
03.12.1898
Сын: Orkov Nikolay
Отец ребёнка: Orkov Pavel
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
10.10.1900
Дочь: Nosova (Orkova) Praskoovya
Отец ребёнка: Orkov Pavel
Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно