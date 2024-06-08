Orkova Ustinij Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиOrkova Ustinij

Orkova Ustinij

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Dmitriy

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Orkov Pavel

Рождение ребёнка
03.12.1898

Сын: Orkov Nikolay

Отец ребёнка: Orkov Pavel

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
10.10.1900

Дочь: Nosova (Orkova) Praskoovya

Отец ребёнка: Orkov Pavel

Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно

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