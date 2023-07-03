Ковалёв Дмитрий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Слесаренко Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ковалёва Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ковалёв Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно