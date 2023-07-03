Ковалёв Дмитрий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Дмитрий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Слесаренко Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ковалёва Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ковалёв Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Слесаренко Мария Даниловна

Смерть
Неизвестно