Иземанн (Isemann) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иземанн (Isemann) Анна Мария (Anna Maria)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Брудер Мария Елизавета

Отец ребёнка: Брудер Иоганнес Михаэль

Ширрен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брудер Иоганнес Михаэль

Смерть
Неизвестно
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