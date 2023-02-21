Яковлевых (Пешкова) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевых (Пешкова) Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Яковлевых Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1828

Сын: Яковлевых Иван Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
До 1828

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Яковлевых Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Яковлевых Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яковлевых Ефим ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1835

Сын: Яковлевых Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Рождение ребёнка
1839

Сын: Яковлев Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

с Ушковское Верхнекаинской волости Барнаульского уезда Томской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевых Илларион

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевых Егор Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлевых Ксенофонд Васильевич

Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлевых Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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