Яковлевых (Пешкова) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Яковлевых Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлевых Иван Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлевых Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлевых Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлевых Ефим ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлевых Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлев Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлевых Илларион
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлевых Егор Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович
Сын: Яковлевых Ксенофонд Васильевич
Отец ребёнка: Яковлевых Василий Никифорович