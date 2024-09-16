Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: не указана
ГОРКИ МК-1789 06.02.1789 Деревни Михаилова крестьянской сын отрок Егор Макаров той же вотчины деревни Горки с девкой крестьянской дочерью Евдокией Ивановой первым браком МИХАЙЛОВО МК-1794 29.10.1794 Д... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Иванов
Мать ребёнка: не указана
Восприемник МК-1794 29.10.1794 Деревни Михаилова у крестьянина Егора Макарова жена АГАФЬЯ (ОШИБКА, НАДО ЕВДОКИЯ) Иванова родила сына Козму, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Горк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно