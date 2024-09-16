Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ГОРКИ МК-1789 06.02.1789 Деревни Михаилова крестьянской сын отрок Егор Макаров той же вотчины деревни Горки с девкой крестьянской дочерью Евдокией Ивановой первым браком МИХАЙЛОВО МК-1794 29.10.1794 Д... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Иванов

Мать ребёнка: не указана

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник МК-1794 29.10.1794 Деревни Михаилова у крестьянина Егора Макарова жена АГАФЬЯ (ОШИБКА, НАДО ЕВДОКИЯ) Иванова родила сына Козму, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Горк... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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