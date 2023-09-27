Дарья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Вислов Иосиф Гаврилович

Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вислов Симеон Гаврилович

Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Вислова Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов

Рождение ребёнка
27.06.1903 ст.

Сын: Вислов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вислова Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов

Смерть
Неизвестно
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