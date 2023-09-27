Дарья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Вислова Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов
Рождение ребёнка
27.06.1903 ст.
Сын: Вислов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов
Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вислова Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Вислов Гавриил Иоаннов
Смерть
Неизвестно