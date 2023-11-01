Мирошниченко Дарья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Дарья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Лысенко Елена Никитична

Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Свитенко Полина Никитична

Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мирошниченко Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Горбенко Ирина Никитична

Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мирошниченко Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович

Смерть
1969
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