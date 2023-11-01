Мирошниченко Дарья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Лысенко Елена Никитична
Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Свитенко Полина Никитична
Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мирошниченко Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Горбенко Ирина Никитична
Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мирошниченко Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Мирошниченко Никита Иудович
Смерть
1969