Бернякович (Мисун) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернякович (Мисун) Мария Антоновна

Место рождения

Мисуны, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Вычислено 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857

Отец: Мисун Антон

Мать: не указана

Мисуны, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
24.10.1882 ст.

Муж: Бернякович Иустин Павлович

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.04.1885 ст.

Сын: Бернякович Антоний Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Павлович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.

Сын: Бернякович Андрей Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Павлович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.10.1899 ст.

Сын: Бернякович Николай Иустинович

Отец ребёнка: Бернякович Иустин Павлович

Романовщина, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно