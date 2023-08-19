Бернякович (Мисун) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1857
Отец: Мисун Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1882 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.04.1885 ст.
Сын: Бернякович Антоний Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1887 ст.
Сын: Бернякович Андрей Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Павлович
Рождение ребёнка
07.10.1899 ст.
Сын: Бернякович Николай Иустинович
Отец ребёнка: Бернякович Иустин Павлович
Смерть
Неизвестно