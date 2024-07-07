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Ермаков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ермаков Иван Прохоров

Мать: Ермакова Дарья Иванова

Бракосочетание
07.01.1915 ст.

Жена: Ермакова (Карасева) Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
29.09.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова (Карасева) Александра Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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