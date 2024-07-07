Ермаков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Ермаков Иван Прохоров
Мать: Ермакова Дарья Иванова
Бракосочетание
07.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова (Карасева) Александра Ефимовна
Смерть
Неизвестно