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Беляев Александр Васильевич

Место рождения

Акинтьево 1-е, Чернский район, Тульская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

30.11.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Беляев Василий

Мать: не указана

Акинтьево 1-е, Чернский район, Тульская область
Бракосочетание
19.09.1890

Жена: Беляева Олимпиада Николаевна

Рождение ребёнка
09.10.1891

Дочь: Алексеева Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Беляева Олимпиада Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.01.1894

Сын: Беляев Василий Александрович

Мать ребёнка: Беляева Олимпиада Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1898

Сын: Беляев Николай Александрович

Мать ребёнка: Беляева Олимпиада Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1899
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
03.12.1899
Москва, город федерального значения Москва
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