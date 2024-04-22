Беляев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти30.11.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Беляев Василий
Бракосочетание
19.09.1890
Рождение ребёнка
09.10.1891
Дочь: Алексеева Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Беляева Олимпиада Николаевна
Рождение ребёнка
12.01.1894
Сын: Беляев Василий Александрович
Мать ребёнка: Беляева Олимпиада Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1898
Сын: Беляев Николай Александрович
Мать ребёнка: Беляева Олимпиада Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1899
Похороны
03.12.1899