Мухтаров Радик Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухтаров Радик Робертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1967

Дата смерти

05.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1967

Отец: Мухтаров Роберт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ
Рождение ребёнка
15.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Салават
Смерть
05.07.2018
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